Ученые объявили о начале новой эпохи – эпохи человека

Эпоха антропоцена обозначает новую фазу в истории планеты, для которой характерно доминирующее влияние человека на климат.

Ученые утверждают, что мы вступаем в новую геологическую эпоху - эпоху человека.

Читайте такжеЛюди могут вымереть по тому же сценарию, что и динозавры

Эпоха антропоцена обозначает новую фазу в истории планеты, для которой характерно доминирующее влияние человека на климат и окружающую среду, передает zik.ua со ссылкой на The Times.

Группа экспертов под руководством Яна Заласевича из университета Лестера в Великобритании провела десятилетия, анализируя доказательства того, является ли антропоцен геологически обоснованной концепцией. На прошлой неделе группа пришла к выводам, что да.

Члены комитета соберутся сегодня в Берлине, чтобы обсудить следующий шаг и попытаться определить геологическую особенность, которая будет служить ориентиром для начала эпохи.

Предложение будет подано в Международную комиссию по стратиграфии. Затем состоится окончательное голосование относительно того, признать ли официально начало антропоцена.