Колонизация других планет может вызвать войну на Земле

Инопланетная колония не спасет человечество от ядерной войны или восстания роботов, а экологическую катастрофу все еще можно не допустить.

Планы относительно исследования и даже колонизации других планет обсуждаются все чаще. А разработка возможностей для полета на Марс стала в последнее время модным хобби миллиардеров.

Илон Маск хотел бы основать первую человеческую колонию на красной планете в ближайшие десятилетия. Хотя в ближайшие сто лет Марс, скорее всего, будет единственным вариантом для переселения. Однако, колонизация планет может оказаться плохой и даже разрушительной идеей.

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Об этом на страницах Newsweek пишет философ из Университета Британской Колумбии Адам Мортон, который призывает рассматривать как аргументы в пользу космической колонизации, так и против нее.

Главным аргументом в поддержку замысла освоения других планет часто называют возможность бегства от неизбежных угроз. Ядерная война, экологическая катастрофа или восстание умных машин могут уничтожить человечество на Земле. Но космическая колония может выжить. Поэтому вид продолжит свое существование. Физик Стивен Хокинг был одним из тех, кто дал лучшее научное обоснование для этой точки зрения. Но у нее все равно есть серьезные просчеты. Трудно представить, чтобы даже постапокалиптическая Земля стала более враждебной средой для земной жизни, чем Марс или другие места в солнечной системе. Но можно проигнорировать это и допустить, что колония действительно имеет разумные шансы на выживание. Действительно ли гипотетическая опасность оправдывает создание ее в ближайшее время? По мнению Мортона, это не так.

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Одна из угроз для человеческого вида – это ядерная и биологическая война, в ходе которой одна страна или этническая группа боялась бы или ненавидела другую настолько, что сбросила бы на нее ядерные бомбы или смертельные вирусы. По плохому сценарию, агрессор добивается успеха. Миллионы людей гибнут, а территория, на которой они жили, становится безлюдной. По худшему же сценарию другая сторона успевает нанести удар в ответ. Или же зараза выходит из-под контроля, распространяется, вызывая вымирание всех. Но люди в это время выжили на Марсе. Что это за люди? Среди населения колонии тоже будут представители разных этнических групп. Поэтому международная война на Земле, целью которой было бы уничтожение целого этноса, продолжалась бы на другой планете тоже. В конце концов, построить ракеты для отправки бомб легче, чем для транспортировки людей. Поэтому кто-то достаточно сумасшедший, чтобы нажать на «красную кнопку» на Земле, вполне реально может направить космическое межпланетное оружие для истребления врагов, где бы они не были. Поэтому колония не будет безопасным местом.

Во всяком случае, она не будет настолько безопасной, чтобы ее основание было лучшим выходом, чем работа над снижением вероятности сокрушительной войны на Земле. Хуже того, любые решительные попытки одной страны основать инопланетную колонию станут сигналом для ее врагов о том, что она, вероятно, готовится к выживанию после сокрушительной войны. А это не защитит человечество, а даже наоборот.

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Другая опасность – восстание разумных роботов. Но, опять же, убежать от этого в космосе не возможно. Космические путешествия и управления колонией на другой планете будут требовать широкого применения компьютерных систем. Еще во время полетов на Луну человечеству пригодились компьютеры, а сегодня это даже более критично важно. Люди играют незаменимую роль в планировании и разработке технологий. Но во время самого космического полета активная роль космонавтов сильно сокращается. Можно гипотетически представить, что чрезвычайно умный искусственный интеллект решил целесообразным поставить под угрозу человеческую цивилизацию. Расширение этой цивилизации за счет освоения других планет будет остро зависеть от земного компьютерного вычисления.

Если хакеры из плоти и крови могут проникать в сети, чтобы создать серьезные проблемы, то для суперспособного искусственного интеллекта это вообще будет не проблема. Не зависимо от мотивов, умные восставшие машины смогут использовать кибервозможности для того, чтобы нанести вред людям. И космос их не остановит.

Третья угроза – экологическая. Мы изнуряем климат и загрязняем океаны. Мы можем развить технологию, которая снизит или даже ликвидирует эту угрозу. Это будет легче, чем разрабатывать технологии для выживания на Марсе, где людям придется выращивать продукты и синтезировать кислород в очень холодной и мрачной среде без защиты от радиации и с ограниченным доступом к воде. Кроме того, чтобы создать генетически диверсифицированную и способную к самостоятельному выживанию колонию, понадобится немало ракет с людьми. Илон Маск говорит о 10 тысячах полетов для транспортировки нужного количества колонистов на Марс. А для некоторых планет понадобится даже больше. И это только для того, чтобы запустить процесс. Вряд ли земной атмосфере пойдут на пользу все последствия масштабного производства во время подготовки многочисленных космических полетов. Даже здесь колонизация вероятно сделает условия на Земле еще более суровыми.