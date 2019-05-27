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Спутники Илона Маска пролетели над Украиной

00:42, 27 мая 2019
Наука и IT
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Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара / Фото: Славик Журба

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности / скриншот

Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Их можно было увидеть над Украиной. Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом.

Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;

Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.

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Теги: #SpaceX#Илон Маск#спутники