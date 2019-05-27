Спутники Илона Маска пролетели над Украиной

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Как сообщал УНИАН, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Их можно было увидеть над Украиной. Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом.

Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15;

Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.