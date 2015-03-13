NASA запустило на околоземную орбиту космическую магнитную лабораторию

NASA запустило на околоземную орбиту космическую лабораторию для изучения магнитных полей — Magnetospheric Multiscale (MMS). Об этом сообщается в Twitter американского аэрокосмического агентства, передает Lenta.ru.

Старт ракеты Atlas 5 с космическим аппаратом был произведен с космодрома на мысе Канаверал по графику, в 22:44 по местному времени (05:44 мск).

Основным назначением лаборатории станет изучение такого физического эффекта, как магнитное пересоединение. С помощью этого процесса, как поясняет NASA, магнитные поля у Земли соединяются и разъединяются, при этом происходит взрывное высвобождение энергии.

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Лаборатория представляет собой четыре одинаковых блока-спутника восьмиугольной формы, которые после выведения выстроятся вокруг планеты в форме пирамиды. Это позволит согласованно измерять физические параметры сразу в четырех различных точках околоземного пространства, формируя трехмерную картину происходящего.

Изучая явление магнитного пересоединения в земной магнитосфере, ученые рассчитывают понять, как действует этот механизм у других небесных тел — например, в атмосфере Солнца и других звезд, в окрестностях черных дыр и нейтронных звезд, на границе между гелиосферой Солнечной системы и межзвездным пространством.