Британский банк тестирует систему идентификации клиентов по ритму сердца

Британский банк Halifax проводит испытания новой системы идентификации своих клиентов с помощью мониторинга сердцебиения, который позволяет вкладчикам получать доступ к своему счету без ввода дополнительных кодов и паролей, сообщает BBC.

Эксперимент банка основывается на том факте, что рисунок сердечного ритма у каждого человека так же индивидуален, как отпечатки пальцев или радужная оболочка глаза.

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Для его определения клиентов банка снабдят специальным браслетом, который будет соединяться с домашним компьютером носителя и подтверждать его личность, открывая доступ к совершению банковских операций онлайн.

Специалисты банка утверждают, что "подделать" чужой сердечный ритм невероятно сложно и что новая система будет даже более безопасной, чем при идентификации по отпечатку пальца.