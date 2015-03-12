20 марта украинцы смогут увидеть солнечное затмение

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр на своей странице в социальной сети Facebook.

"20 марта 2015 года будет происходить полное солнечное затмение, которое можно будет наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частичное затмение будет видно в Европе, Украине и западной части России, а также частично в северной Африке", - сказано в сообщении Гидрометцентра.

Гидрометцентр отмечает, что в полосу полной фазы попадают Фарерские острова и архипелаг Шпицберген.

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Сообщаются также масштабы и время затмения в четырех городах Украины:

Львов - 59% в 9:58

Одесса - 43% в 10:04

Киев - 52% в 10:08

Донецк - 39% в 10:17.

Ранее УНИАН сообщал, что в небе над Челябинском во вторник утром, 17 февраля, взошли три солнца.