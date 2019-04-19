Instagram может отказаться от показа лайков у других людей
13:33, 19 апреля 2019Наука и IT
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В Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, но действительно существует.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть Instagram может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали посты других людей.
О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг, передает Медуза.
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Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.
В самом Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, хотя подтвердили, что он действительно существует. В компании не исключили его внедрения в будущем.
Напомним, ранее социальная сеть Instagram представила новые функции, которые упростят слабовидящим просмотр фотографий.
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