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Instagram может отказаться от показа лайков у других людей

13:33, 19 апреля 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг, передает Медуза.

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Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.

В самом Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, хотя подтвердили, что он действительно существует. В компании не исключили его внедрения в будущем.

Напомним, ранее социальная сеть Instagram представила новые функции, которые упростят слабовидящим просмотр фотографий.

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Теги: #соцсеть#Инстаграм