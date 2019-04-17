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Стая роботов-собак научилась тянуть грузовик: видео устрашающего марша появилось в сети

12:52, 17 апреля 2019
Наука и IT
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В ходе демонстрационного испытания грузовик стоял на нейтральной передаче, при этом путь, по которому роботы тащили машину, имел небольшой наклон вверх, равный 1 градусу, передает ITC.

В Boston Dynamics отметили, что в конечном итоге десяти роботам удалось протащить транспортное средство через всю парковку компании, а также заявили, что первые серийные SpotMini уже сошли с конвейера и в скором времени «станут доступны для широкого спектра применений».

Как сообщал УНИАН, ранее во Франции открылась парковка с работами-парковщиками.

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Теги: #роботы#грузовик