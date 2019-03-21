Будущее уже здесь: во Франции открылась парковка с работами-парковщиками (видео)

В аэропорту Лиона (Франция) открылась первая парковка, на которой трудятся роботы-парковщики.

Работает роботизированная парковка таким способом. Водитель оставляет автомобиль в специальном боксе и оформляет стоянку в терминале, указывая данные своего авиабилета. С другой стороны бокса STAN (робот) забирает автомобиль и отвозит на парковочное место, избранное центральной системой управления с учетом данных авиабилета собственника (система получает фактические данные о авиарейсы). На время прилета владельца робот-парковщик вернет автомобиль в бокс.

Такой парковкой могут воспользоваться все пассажиры с машинами.

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Самоуправляемые роботы смогут использовать парковочное пространство намного эффективнее, чем люди. Робопарковка на неделю обойдется в 54 евро, а услуги парковщиков-людей в 104 евро.

В тестовом режиме сервис будет работать на одной из шести секций парковки аэропорта. Ее будут обслуживать четыре робота. Они смогут перевозить до 200 автомобилей в день, при том, что общее количество парковочных мест - 500.

Также компания Stanley Robotics планирует в этом году испытать систему в аэропорту Гатвик в Лондоне.