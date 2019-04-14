Акционеры Facebook хотят устранить Цукерберга с должности главы правления компании

Сейчас Цукерберг может фактически единолично контролировать Facebook.

Группа акционеров компании Facebook настаивает на том, что основатель одноименной соцсети Марк Цукерберг должен уйти с должности главы правления.

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Как сообщает ТСН, соответствующее заявление размещено на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США накануне годовых собраний акционеров.

В частности, авторы инициативы включили свое предложение в план обсуждения на годовом собрании, которое состоится 30 мая.

Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook рухнула на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций.

Они отмечают, что в компании есть дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса. Это прежде всего касается Марка Цукерберга: при том, что ему принадлежит лишь 13% акций компании, в правлении за ним закреплена доля в 51% всех голосов.

Таким образом Цукерберг имеет возможность фактически единолично контролировать компанию.

"Без равных прав голоса акционеры не могут привлечь руководство к ответственности", - подчеркивают авторы заявления. Они напомнили об обвинениях, которые привели к падению стоимости компании - в частности, распространении на базе Facebook неправдивой информации и вмешательство в выборы.

"Фейковые новости, вмешательство в выборы и угроза нашей демократии - акционерам нужно нечто большее, чем просто отрицание этого, попытки увернуться и отсрочки с ответом", - добавили в заявлении.

Другое заявление требует назначить главой совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления.

Чистая прибыль Facebook Inc., владеющая крупнейшей в мире соцсетью, за четвертый квартал 2018 года составила $6,8 млрд. По итогам прошлого года прибыль компании достигла $22,1 млрд. Это на 39% больше, чем годом ранее. Столь высокие показатели во многом объясняются ростом количества пользователей соцсети и ростом рекламных поступлений: по состоянию на декабрь 2018 года число активных пользователей соцсети составило 1,52 млрд.