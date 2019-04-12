Впервые сфотографированная учеными черная дыра получила гавайское имя

Ученые выбрали имя для черной дыры из галактики М87.

Черную дыру, изображение которой было впервые в истории опубликовано на этой неделе, назвали Поэхи.

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Такое имя черной дыре дал профессор Гавайского университета Ларри Кимура, пишет CNN.

Отмечается, что в гавайской мифологии мироздания По (Ро) обозначает "необъятную пустоту", описывается как "черная воронка". А окончание -wehi обозначает почетную часть имени.

Ранее астрофизики смогли получить фото границ черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь. Ранее это считалось невозможным, поскольку, как известно, черная дыра - это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет.