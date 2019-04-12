Впервые сфотографированная учеными черная дыра получила гавайское имя
19:48, 12 апреля 2019Наука и IT
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Ученые выбрали имя для черной дыры из галактики М87.
Первое фото черной дыры / фото Event Horizon Telescope
Черную дыру, изображение которой было впервые в истории опубликовано на этой неделе, назвали Поэхи.
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Такое имя черной дыре дал профессор Гавайского университета Ларри Кимура, пишет CNN.
Отмечается, что в гавайской мифологии мироздания По (Ро) обозначает "необъятную пустоту", описывается как "черная воронка". А окончание -wehi обозначает почетную часть имени.
Ранее астрофизики смогли получить фото границ черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь. Ранее это считалось невозможным, поскольку, как известно, черная дыра - это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет.
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