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Впервые сфотографированная учеными черная дыра получила гавайское имя

19:48, 12 апреля 2019
Наука и IT
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Первое фото черной дыры / фото Event Horizon Telescope

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Такое имя черной дыре дал профессор Гавайского университета Ларри Кимура, пишет CNN.

Отмечается, что в гавайской мифологии мироздания По (Ро) обозначает "необъятную пустоту", описывается как "черная воронка". А окончание -wehi обозначает почетную часть имени.

Ранее астрофизики смогли получить фото границ черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре галактики Млечный путь. Ранее это считалось невозможным, поскольку, как известно, черная дыра - это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет.

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