Мыши на Международной космической станции начали бегать кругами (видео)

Исследователи провели такой эксперимент, чтобы определить, как сказывается на организме долгое пребывание в космосе.

Мыши, которых доставили на борт Международной космической станции (МКС), начали бегать кругами через 7-10 дней в космосе.

Об этом говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

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Отмечается, что сначала они вели себя так же, как их собратья в контрольной группе на Земле. Мыши контактировали друг с другом, ели, спали, умывались и изучали пространство. Затем их поведение изменилось, и они начали бегать кругами по клетке, цепляясь лапками за стенки. При этом такое поведение было характерно только для молодых особей.

Ученые предположили, что им не хватало движения, либо они пытались таким образом преодолеть стресс от нахождения в невесомости.

Исследователи провели такой эксперимент, чтобы определить, как сказывается на организме долгое пребывание в космосе.

Как сообщал УНИАН, американское аэрокосмическое агентство (NASA) отправляет на Международную космическую станцию «роботов-астропчел» (Astrobees), которые будут помогать космонавтам с рутинной работой, а также разбавят их быт.