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NASA отправляет на МКС «астропчел», которые помогут космонавтам с рутинной работой

12:58, 05 апреля 2019
Наука и IT
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Международная космическая станция / фото REUTERS

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) отправляет на Международную космическую станцию «роботов-астропчел» (Astrobees), которые будут помогать космонавтам с рутинной работой, а также разбавят их быт.

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Всего будет отправлено три робота-помощника, которые оснащены камерами и сенсорами для ориентации на МКС и выполнения определенных задач.

«Работы помогут исследователям проводить эксперименты, тестировать новые технологии и изучать взаимодействие человека с роботом в космосе», — сообщили в NASA.

«Астропчелы» будут вместо космонавтов проверять различные инструменты, контролировать условия окружающей среды, качество воздуха, уровень звука и тому подобное.

Ранее сообщалось, что американские астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох вышли в открытый космос, чтобы завершить установку новых батарей для повышения мощности Международной космической станции (МКС). Это 215-й выход в космос в истории станции.

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Теги: #NASA#МКС