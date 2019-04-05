NASA отправляет на МКС «астропчел», которые помогут космонавтам с рутинной работой

Всего будет отправлено три работы-помощники, оснащенные камерами и сенсорами для ориентации на МКС и выполнения определенных задач.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) отправляет на Международную космическую станцию «роботов-астропчел» (Astrobees), которые будут помогать космонавтам с рутинной работой, а также разбавят их быт.

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Всего будет отправлено три робота-помощника, которые оснащены камерами и сенсорами для ориентации на МКС и выполнения определенных задач.

«Работы помогут исследователям проводить эксперименты, тестировать новые технологии и изучать взаимодействие человека с роботом в космосе», — сообщили в NASA.

«Астропчелы» будут вместо космонавтов проверять различные инструменты, контролировать условия окружающей среды, качество воздуха, уровень звука и тому подобное.

Our @Space_Station crew is gaining 3 robotic helpers — Astrobees! 🐝 These cube-shaped robots will stay busy, flying around the orbital lab assisting basic tasks & allowing our astronauts more time for science. But how will they do it? See for yourself: https://t.co/ghyiMwrWZ8pic.twitter.com/qwwk5wljeH — NASA (@NASA) April 3, 2019

Ранее сообщалось, что американские астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох вышли в открытый космос, чтобы завершить установку новых батарей для повышения мощности Международной космической станции (МКС). Это 215-й выход в космос в истории станции.