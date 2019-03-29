В NASA завершили испытания "вертолета" для Марса (фото)

Аппарат поднялся на высоту пяти сантиметров. Выше поднимать не имело смысла, так как они получили подтверждение того, что вертолет сможет автономно взлететь на Марсе.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило об успешных испытаниях марсианского вертолета.

Читайте также"Звездный" каталог: астрономы создали список "живых" планет

Об этом сообщает издание Naked science. Вертолет весит 1,8 килограмма, у аппарата два винта. По утверждению американских конструкторов, в следующий раз аппарат взлетит уже на Марсе.

Аппарат поднялся на высоту пяти сантиметров. Выше поднимать не имело смысла, так как они получили подтверждение того, что вертолет сможет автономно взлететь на Марсе.

До этого специалисты испытывали работоспособность устройства при низких температурах, так как ночью температура на Марсе может опускаться до минус 90 градусов Цельсия.

Вертолет будет частью миссии «Марс-2020», запуск которой намечен на июль 2020 года. Предполагается, что марсоход вместе с летательным аппаратом прибудет к Марсу в феврале 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в NASA планируют высадить людей на Луне к 2028 году.