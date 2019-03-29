"Звездный" каталог: астрономы создали список "живых" планет

Группа американских астрономов создала каталог звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.

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Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal Letters. В каталог специалисты внесли 1822 звезды, вокруг которых при помощи телескопа TESS могут быть обнаружены землеподобные экзопланеты чуть крупнее Земли, получающие тот же объем излучения от своих звезд, что и Земля от Солнца, передает Realist.

Температуры звезд, внесенных в каталог, варьируются примерно в пределах 2427−4727 градусов по Цельсию. Их отбирали по яркости. Ближайшая из этих звезд находится на расстоянии примерно шести световых лет от Земли.

Член научной группы Корнеллского университета Лиза Кальтенеггер сказала, что каталог важен, потому что все, кто работает с данными, хотят узнать, вокруг каких звезд могут быть найдены аналоги Земли.

«Жизнь не может существовать во всех возможных мирах, но мы знаем, что наш собственный мир может ее поддерживать, так что поиск землеподобных планет определенно имеет смысл», - сказала Кальтенеггер.

Экзопланеты - это планеты, обращающиеся вокруг других звезд. Как только возникли идеи, что звезды ночного неба - далекие солнца, астрономы стали рассуждать о возможности существования планет вокруг них и жизни на этих телах.

Как сообщал УНИАН, телескоп TESS был запущен NASA весной 2018 года, а к полноценной научной работе - поиску экзопланет - приступил летом. При поиске экзопланет он использует тот же метод, что и космический телескоп «Кеплер». Это метод транзитной фотометрии (отслеживает изменения в яркости звезды, которые могут быть связаны с прохождением перед ее диском планеты).

Ожидается, что миссия TESS, в ходе которой телескоп планирует изучить более 200 тыс. звезд, продлится два года.