В Румынии занялись разработкой «сверхзвуковой летающей тарелки» (фото)

Считается, что дискообразная форма планера имеет несколько лучшие аэродинамические характеристики по сравнению с классическими самолетными планерами или схемой «летающее крыло».

В Румынии инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата класса «летающая тарелка», способного на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.

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Как пишет Realist, новая разработка получила название ADIFO. Первый летный прототип аппарата разработчики уже собрали. Дискообразная форма планера летательного аппарата не популярна и, несмотря на то, что периодически авиаконструкторы рассматривают возможность создания «летающих тарелок», серийно такие самолеты не выпускаются.

Считается, что дискообразная форма планера имеет несколько лучшие аэродинамические характеристики по сравнению с классическими самолетными планерами или схемой «летающее крыло».

В частности, в случае «летающей тарелки», весь ее планер полностью создает подъемную силу в горизонтальном полете. Разработчики утверждают, что полноразмерный летательный аппарат ADIFO будет пилотируемым.

Они также заявили, что благодаря дискообразной форме планера аппарата на его поверхности при полете на сверхзвуковой скорости будет образовываться меньше ударных волн, а те, что все же сформируются, будут иметь меньшую интенсивность.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-глава демократического большинства в Сенате и экс-сенатор от штата Невада Гарри Рид заявил, что США, Россия и Китай соревнуются за технологии НЛО.