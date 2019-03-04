США, Россия и Китай соревнуются за технологии НЛО – экс-конгрессмен

По его словам, большинство чиновников в Пентагоне и Конгрессе не хотят обращать внимание и тратить деньги на изучение внеземных технологий, которые достигли Земли.

Бывший глава демократического большинства в Сенате и экс-сенатор от штата Невада Гарри Рид призвал США продолжить изучать феномен НЛО. При этом, он подчеркнул, что Россия и Китай уже пытаются получить внеземные технологии.

Об этом, как пишет Newsweek, он сказал во время интервью для телеканала CBS.

«Готов поспорить на что угодно, что Китай тратит определенные средства на проверку НЛО. Я так же готов поспорить, что Владимир Путин из КГБ тратит на это деньги», - сказал Рид.

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По его мнению, Москва и Пекин имеют секретные военные исследовательские программы, цель которых определить, как работает НЛО, а также построить собственные аналоги. Также в эфире CBS журналист со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне сказал, что американские военные на протяжении последних лет неоднократно сталкивались с НЛО на побережье во Флориде и Вирджинии.

По словам Рида, он понимает, почему чиновники в Пентагоне и других органах правительства США скептически относятся к исследованиям, посвященным «необъяснимым воздушным феноменам».

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«Это происходит уже длительное время. Выявленные знаки объясняют запуском ракет в Калифорнии или еще чем-то в том духе. Ответственные люди в Пентагоне и других ведомствах не хотят даже попытаться объяснить что-то такое, что много раз не поддавалось объяснению», - сказал Рид.