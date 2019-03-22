Ученые объяснили, зачем люди придумали строгих богов

Они пришли к выводу, что суровые «боги-морализаторы» появлялись лишь тогда, когда людей становилось слишком много - и у них появлялась потребность в некой объединяющей их силе.

Древние люди, будучи не в силах понять многие явления природы, молнии или наводнения, придумывали им сверхъестественные объяснения, что привело к появлению веры в богов, по своей прихоти контролирующих силы природы.

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Об этом сообщает BBC. Однако в последние несколько тысячелетий у богов появилась и другая, не менее важная функция: они стали судьями, которые наказывали людей за те или иные провинности и, соответственно, поддерживали в обществе некий набор этических норм.

Конечно, происходило это по мере развития общества, и ученые много десятилетий спорили о том, что же появилось раньше: вера во всевидящих и строго карающих богов или большие группы живущих совместно людей со сложной социальной структурой?

Ответ на этот вопрос нашли социологи и антропологи Оксфордского университета, изучив верования нескольких сотен древнейших сообществ.

Они пришли к выводу, что суровые «боги-морализаторы» появлялись лишь тогда, когда людей становилось слишком много - и у них появлялась потребность в некой объединяющей их силе.

Сила эта, конечно же, была сверхъестественной, то есть могла контролировать не только природу, но и людей. И, таким образом, помогала объединять разрозненных, не знакомых друг с другом представителей древних культур, заставляя их сотрудничать и заниматься общими делами на благо всего общества.

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