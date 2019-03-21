К Земле приближается астероид: экстрасенсы и врачи дали свои советы (видео)

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров.

К Земле приближается астероид. По космическим меркам, метеорит будет пролетать на довольно малом расстоянии от нашей планеты

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНад территорией России взорвался огромный метеорит

Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние, которое меньше расстояния до Луны на десятки тысяч километров. Размер астероида 2019 EA2 вдвое превышает размер метеора, который упал вблизи российского Челябинска в 2013 году. Ширина астероида составляет около 39 метров.

Ожидается, что астероид максимально приблизится к Земле 22 марта - на расстояние 303 733 километров.

Астероид относится к малым по размеру. Такие типы метеоров проходят мимо нашей планеты довольно регулярно. Он движется со скоростью около 5 километров в секунду.

Экстрасенсы уже чувствуют недобрую энергетику.

«Энергетика, к сожалению, в этот период будет в черной магии. Я заряжаю мед на очистку», - сказала экстрасенс Елена Стеценко.

Врачи, в свою очередь, рекомендуют не употреблять спиртные напитки во время полета астероида.

Астрономы советуют не волноваться из-за астероида, а ждать 2029 года, когда возле Земли будет пролетать гораздо больший астероид, который можно будет увидеть невооруженным глазом.