NASA испытает беспилотник, передающий 5G в отдаленные районы Земли

БПЛА сможет обеспечить беспроводную связь в самых отдаленных регионах земного шара.

Японский технологический гигант SoftBank в партнерстве с NASA и американской аэрокосмической компанией AeroVironment создал массивный беспилотник, работающий на солнечной энергии, который способен передавать связь 5G практически в любую точку мира.

Об этом сообщает Naked Science.

Hawk 30 - беспилотный летательный аппарат, который оснащен десятью электрическими двигателями и может летать на рабочей высоте более 20 километров. Беспилотник будет иметь изогнутую конструкцию крыла, а также десять электрических двигателей.

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В соответствии с соглашением о космическом акте, подписанным с NASA в ноябре, тестовый беспилотник впервые может подняться в воздух в Центре летных исследований в Калифорнии уже на этой неделе.

Первоначальное соглашение с агентством охватывает серию летных испытаний в течение последующих трех месяцев на высоте до трех километров. Бюджет этого проекта составил 76,5 миллиона долларов, которые уйдут на проектирование, создание и тестирование Hawk 30, включая высотные и длительные перелеты.

Как сообщал УНИАН, компания Boeing представила новейший беспилотный аппарат Boeing Airpower Teaming System, предназначенный для поддержки пилотируемых самолетов.