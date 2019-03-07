Цукерберг озвучил новые планы по развитию Facebook

Facebook откажется от хранения данных в странах, которые нарушают права человека.

Соцсеть Facebook и сервисы, которые ей принадлежат, Instagram и WhatsApp, откажутся от хранения конфиденциальных данных пользователей в странах, которые нарушают права человека.

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Об этом в корпоративном блоге компании написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - подчеркнул он.

Кроме этого, Цукерберг озвучил новые планы по развитию компании.

Основатель Facebook сообщил, что сервисы соцсети уделят больше внимания безопасности пользовательских данных, секретности переписки и созданию возможности для скрытого общения.

Пользователи также смогут сократить свое присутствие в сервисах - ограничивая и удаляя данные, которые они давно оставляли в них (например, сообщения и старые фотографии).