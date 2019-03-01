В США обнаружили самый древний инструмент для рисования татуировок

Ученые установили, что находке около двух тысяч лет.

Инструмент для нанесения татуировок, которому две тысячи лет, обнаружили в штате Юта в США. Новая находка старше от предыдущего подобного артефакта истории на тысячу лет.

Палка для татуировки величиной с шариковую ручку, пишет Newsweek. Ее случайно заметил Эндрю Гиллрит-Браун с кафедры антропологии Вашингтонского государственного университета. Он проводил инвентаризацию археологических материалов, которые собирали пыль на полках более 40 лет. Коллекцию предметов раскопали в 1972 году на юго-востоке штата Юта. В ней были древние образцы, такие как волосы, кости, угли и кукурузные початки.

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Упорядочивая коллекцию, ученый заметил сумку с необычным артефактом. У него было деревянная рукоятка с каким-то растительным материалом вокруг нее, а также два небольших шипа, прикрепленные к острому краю.

«Когда я заметил, что концы были черные, я был очень удивлен, потому что сразу же подумал о татуировках», - сказал ученый Newsweek.

Гиллрит-Браун и его коллеги исследовали древнее орудие. Недавно они обнародовали свои заключения, в которых указали, что находка не что иное, как инструмент для нанесения татуировок.

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До этого времени самым древним таким инструментом служила игла, найденная на западе Северной Америки. Это был артефакт, найденный на руинах ацтеков в Нью-Мехико. Инструмент использовали примерно в 1100-1280 году нашей эры. Он был сделан из четырех шипов кактуса, а рукоятка была изготовлена из комыша.

Новой находкой, по мнению ученых, пользовались где-то в промежутке между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры.