Newsweek: Китай будет управлять миром, если победит в гонке за 5G

Западу нужно как можно быстрее показать, что китайское доминирование над беспроводным миром не неизбежно.

Китай и Запад сцепились в схватке за контроль над будущим коммуникационных технологий, следующим поколением интернета и потоками информации.

Следующие две недели могут решить, кому достанется доминирование над будущим. Пекин хорошо об этом знает, поэтому действует быстро, решительно и неуклонно. Правительство США и американские компании отстают и только начинают свои попытки догнать конкурента. Об этом на страницах Newsweek пишет бывший спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Нъют Гингрич.

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По его мнению, пока Запад только «раскачивается", китайская сторона движется вперед с настойчивостью и чувством цели, которые необходимы для того, чтобы одержать победу. На следующей неделе представители глобальной беспроводной индустрии включая операторов сетей, производителей оборудования и приборов, регуляторов и чиновников соберутся в Барселоне на ежегодной встрече Mobile World Congress. Это событие всегда играло важную роль для сферы. Но в этом году оно будет особенно переломным.

Мир пытается перейти на стандарт 5G. Поэтому китайские компании Huawei и ZTE делают все возможное, чтобы доминировать в мире с беспроводной связью следующего поколения. Это первенство также среди ключевых целей в программе Пекина под названием Made in 2025. И не зря. Современный мир опирается на беспроводные технологии. И сети 5G сделают соединение даже более важным, поскольку так называемый «интернет вещей» объединяет все возможные устройства.

«В ближайшем будущем доминирование над беспроводной связью будет равносильно управлению миром. Пекин верит в это. И по крайней мере некоторые в нашем правительстве начали осознавать эту важность», - отметил республиканец.

Но в это время, союзники США и другие игроки по всему миру просто наблюдают за гонкой технологий и позволяют Пекину маршем и без препятствий идти в направлении доминирования.

«Мы не можем позволить стране без уважения к политической свободе, свободе слова и сознания доминировать в этом пространстве», - подчеркнул американский политик.

Он напомнил о недавнем аресте исполнительного директора Huawei Мэн Ванжоу в Канаде по запросу США. Администрация Дональда Трампа активизировала свои публичные усилия, пытаясь склонить друзей Америки выступить против возможного китайского первенства в беспроводном мире. И эти усилия дали определенные плоды. Но не достаточно просто добиваться запрета и ограничения использования китайского оборудования в сетях нового поколения. Германия уже отвергла такой сценарий. А Великобритания, которая до сих пор взвешивает все «за» и «против», скорее всего решит, что такой запрет будет слишком дорогим, учитывая то, сколько китайских устройств уже используются в сети. США нужна позитивная альтернатива китайской модели. И с ней нужно выступить прямо сейчас, до или во время встречи в Барселоне. Если этого не сделать, Mobile World Congress может превратиться в победный прыжок для Huawei и Пекина.

Решение, по мнению автора, вовсе не в том, чтобы действовать как Китай. Ведь его игра опирается на его собственные «сильные стороны», такие как государственные инвестиции и финансирование, отсутствие внутренних проверок и строгая вертикаль принятия решений. Все это Запад не может себе позволить в борьбе за доминирование в беспроводном мире.

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Потому США и Европе нужно вести игру, исходя из своих сильных «карт»: культуры инноваций, силы открытия цен, а также глубоких и гибких финансовых рынков. Нынешние западные сети очень медленно переходят на 5G, склоняясь к выдачи обновленного 4G за новую технологию. Поэтому, по мнению Гингрича, нужно создать государственно-частное партнерство, целью которого будет развернуть общенациональные сети 5G за 2-3 года. Это будет что-то вроде беспроводного «полета на Луну», но с частным капиталом, который даст толчок производителям микроэлектроники и ускорит развертывание сетей следующего поколения. Это покажет миру, что беспроводное доминирование Китая не неизбежно.