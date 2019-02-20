Ученые открыли сотни тысяч новых галактик (видео)

Открытие сделано при помощи радиотелескопа LOFAR.

Уникальный низкочастотный радиоинтерферометр, недавно запущенный в Нидерландах, открыл около 300 тысяч прежде неизвестных галактик.

Об этом сообщает Naked-science, ссылаясь на журнал Astronomy & Astrophysics

Радиоинтерферометр LOFAR опирается на синхронную работу примерно 20 тысяч небольших антенн, установленных на почти полусотне станций наблюдения. Инструмент позволяет наблюдать за самыми далекими объектами и древними эпохами жизни Вселенной.

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По сообщению Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON), к настоящему времени телескоп отсмотрел около четверти неба Северного полушария и зафиксировал ряд объектов, недоступных другим инструментам.

Проанализировав около двух процентов собранной информации, астрономы обнаружили более 300 тысяч далеких и прежде неизвестных галактик. Кроме того, LOFAR позволяет изучать окрестности черных дыр и межгалактические магнитные поля.

Анализ и обработка данных LOFAR ведутся с использованием суперкомпьютера, установленного в Гронингенском университете. Полученные изображения выкладывают в публичный доступ через вычислительный центр SURF в Амстердаме, где сейчас хранится уже порядка 20 петабайт данных LOFAR: сообщается, что это крупнейший в мире массив астрономической информации. Ну а итогом этой кропотливой работы должен стать полный атлас неба Северного полушария. Ожидается, что он включит порядка 15 миллионов радиоисточников.