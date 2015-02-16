Исследователи назвали 12 потенциальных причин конца света

16:43, 16 февраля 2015
Наука и IT
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Исследователи из института Future of Humanity при Оксфордском университете и фонда Global Challenges оценили наибольшие опасности для человечества.

ТСН

Британская газета Financial Times перечисляет названные учеными потенциальные причины конца света. Об этом сообщает Новое Время.

1. Непредвиденные последствия. Это все риски, о которых мы не подумали, или те, которые кажутся крайне маловероятными. Но в совокупности вероятность конца света по этой причине - 0,1%.

2. Столкновение Земли с астероидом. Вероятность - 0,00013%.

3. Риски искусственного интеллекта. Никто не знает, велик ли реальный риск того, что машины завладеют миром и уничтожат людей. Вероятность - от 0 до 10%.

4. Извержение супервулкана. Точнее, "вулканическая зима" от попадания тысяч кубометров пыли в атмосферу, провоцирующая вымирание биологических видов. Вероятность - 0,00003%.

5. Полный коллапс глобальной экосистемы. Планета не сможет прокормить свое многомиллиардное население. Тут слишком много неизвестных факторов. Вероятность - неизвестно.

6. Плохое госуправление на глобальном уровне. Одним из примеров является появление крайне некомпетентной и коррумпированной глобальной диктатуры. Вероятность - неизвестно.

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7. Глобальный системный коллапс - экономический и (или) социальный, в том числе беспорядки и упадок законности. Вероятность - неизвестно.

8. Экстремальные климатические изменения. Глобальное потепление на 6 градусов по Цельсию или больше - это вероятность массовой гибели людей от голода и социальных потрясений, чреватая крахом цивилизации. Вероятность - 0,01%.

9. Ядерная война. Цивилизацию могут погубить не только взрывы бомб, но и "ядерная зима" - выбросы, которые затруднят приток солнечного света. Вероятность - 0,005%.

10. Глобальная пандемия какой-то неизлечимой, смертельной и очень заразной болезни с долгим инкубационным периодом. Вероятность - 0,0001%.

11. Синтетическая биология. Генно-модифицированный патоген, поражающий людей или некую ключевую часть экосистемы, может вырваться на свободу (случайно или в результате военной агрессии). Вероятность - 0,01%.

12. Нанотехнологии, если самовоспроизводящиеся наномашины завладеют планетой. Вероятность - 0,01%.

Ученые объяснили свое исследование не попыткой запугать людей, а желанием обратить на эти проблемы внимание политиков.

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