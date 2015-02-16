Исследователи назвали 12 потенциальных причин конца света

Британская газета Financial Times перечисляет названные учеными потенциальные причины конца света. Об этом сообщает Новое Время.

1. Непредвиденные последствия. Это все риски, о которых мы не подумали, или те, которые кажутся крайне маловероятными. Но в совокупности вероятность конца света по этой причине - 0,1%.

2. Столкновение Земли с астероидом. Вероятность - 0,00013%.

3. Риски искусственного интеллекта. Никто не знает, велик ли реальный риск того, что машины завладеют миром и уничтожат людей. Вероятность - от 0 до 10%.

4. Извержение супервулкана. Точнее, "вулканическая зима" от попадания тысяч кубометров пыли в атмосферу, провоцирующая вымирание биологических видов. Вероятность - 0,00003%.

5. Полный коллапс глобальной экосистемы. Планета не сможет прокормить свое многомиллиардное население. Тут слишком много неизвестных факторов. Вероятность - неизвестно.

6. Плохое госуправление на глобальном уровне. Одним из примеров является появление крайне некомпетентной и коррумпированной глобальной диктатуры. Вероятность - неизвестно.

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7. Глобальный системный коллапс - экономический и (или) социальный, в том числе беспорядки и упадок законности. Вероятность - неизвестно.

8. Экстремальные климатические изменения. Глобальное потепление на 6 градусов по Цельсию или больше - это вероятность массовой гибели людей от голода и социальных потрясений, чреватая крахом цивилизации. Вероятность - 0,01%.

9. Ядерная война. Цивилизацию могут погубить не только взрывы бомб, но и "ядерная зима" - выбросы, которые затруднят приток солнечного света. Вероятность - 0,005%.

10. Глобальная пандемия какой-то неизлечимой, смертельной и очень заразной болезни с долгим инкубационным периодом. Вероятность - 0,0001%.

11. Синтетическая биология. Генно-модифицированный патоген, поражающий людей или некую ключевую часть экосистемы, может вырваться на свободу (случайно или в результате военной агрессии). Вероятность - 0,01%.

12. Нанотехнологии, если самовоспроизводящиеся наномашины завладеют планетой. Вероятность - 0,01%.

Ученые объяснили свое исследование не попыткой запугать людей, а желанием обратить на эти проблемы внимание политиков.