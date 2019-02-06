Спутник сделал зрелищное фото Земли из космоса
13:49, 06 февраля 2019Наука и IT
290 0
Снимок демонстрирует Землю на заднем плане, а вот земной спутник оказался на переднем.
Земля запечатлена с расстояния 400 тысяч километров / Фото: HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Фотография Земли, которую сделал микроспутник со стороны Луны появилась в сети.
Кадры опубликовал портал The Mashable. Снимок демонстрирует Землю на заднем плане, а вот земной спутник оказался на переднем.
На кадре можно увидеть Землю, как она выглядит с расстояния в 400 тысяч километров. Китайский спутник DSLWP сфотографировал нашу планету когда пролетал сзади луны. Поэтому на кадре еще и запечатлена та сторона спутника, которую не видят земляне.
Данный спутниковый аппарат создал студент, он передает снимки по радиоантенне на радиотелескоп.
На фотографии Земля снята издалека / Фото: HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Ранее УНИАН сообщал, что на обратной стороне Луны зафиксирована неожиданно низкая ночная температура.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter