Спутник сделал зрелищное фото Земли из космоса

Снимок демонстрирует Землю на заднем плане, а вот земной спутник оказался на переднем.

Фотография Земли, которую сделал микроспутник со стороны Луны появилась в сети.

Кадры опубликовал портал The Mashable. Снимок демонстрирует Землю на заднем плане, а вот земной спутник оказался на переднем.

На кадре можно увидеть Землю, как она выглядит с расстояния в 400 тысяч километров. Китайский спутник DSLWP сфотографировал нашу планету когда пролетал сзади луны. Поэтому на кадре еще и запечатлена та сторона спутника, которую не видят земляне.

Данный спутниковый аппарат создал студент, он передает снимки по радиоантенне на радиотелескоп.

Ранее УНИАН сообщал, что на обратной стороне Луны зафиксирована неожиданно низкая ночная температура.