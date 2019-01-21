Астрономы засомневались в существовании Планеты Х

Ученые предположили, что тот же эффект, который приписывается Планете X, может вызывать гравитация обширного диска мелких ледяных тел, вращающегося за орбитой Нептуна.

Ученые выдвинули новую альтернативу гипотетической девятой планете Солнечной системы: те же данные могут объясняться действием облака мелких транснептуновых объектов.

Плутон и другие ледяные тела, лежащие в Поясе Койпера и еще дальше за ним, на самых дальних границах Солнечной системы, называют транснептуновыми объектами (ТНО), пишет Naked Science. "В последние годы среди них обнаружено несколько десятков тел, которые выделяются необычными вытянутыми орбитами. Знакомое нам устройство Солнечной системы с восемью планетами никак не вяжется с этими аномалиями. Поэтому часто их связывают с влиянием гравитации гипотетической девятой планеты", - пишет издание.

По существующим оценкам, она должна быть в несколько раз крупнее Земли и раз в 10 массивнее, совершая полный оборот вокруг Солнца за 15 тысяч наших лет. Однако наблюдать Планету X так до сих пор и не удается. Неудивительно, что далеко не все специалисты согласны с этой гипотезой, выдвигая другие объяснения орбитальным аномалиям ТНО. Одна из таких версий рассматривается и в новой статье, готовящейся к публикации в Astronomical Journal.

Авторы публикации - профессор Американского университета в Бейруте Жихад Тума и Антраник Сефилиан из Кембриджского университета - предположили, что тот же эффект может вызывать гравитация обширного диска мелких ледяных тел, вращающегося за орбитой Нептуна. Имея массу, сравнимую с массой возможной Планеты X, такой диск был бы действительно практически невидим для современных инструментов, и при этом создавал аномалии в движениях близких объектов.

Читайте также"Планета Х" уничтожит все живое: озвучен сценарий апокалипсиса

Авторы провели первое моделирование орбитальной динамики ТНО, в котором удалось учесть и притяжение планет-гигантов внешних областей Солнечной системы, и гравитацию в самом гипотетическом диске ледяных тел.

"Если удалить девятую планету и заменить ее множеством малых тел, разбросанных по обширному пространству, то их коллективное притяжение с приводит к появлению тех же вытянутых орбит, какие мы наблюдаем у некоторых ТНО", - резюмирует Сефилиан.

"Заметим, что по существующим сегодня расчетам, совокупная масса ТНО составляет лишь около 0,1-0,2 от массы Земли. Таким образом, новая гипотеза, озвученная астрономами, с одной стороны, избавляет нас от необходимости вводить до сих пор не обнаруженную планету, но с другой - требует и серьезно пересмотреть наши представления о том, что происходит на самых дальних окраинах Солнечной системы", - пишет Naked Science.

Напомним, бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж предрек неизбежный апокалипсис, который наступит из-за "Планеты X" Нибиру. По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние - его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов