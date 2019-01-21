Над Землей взошла "кровавая" Луна: смотрите онлайн затмения (видео)
07:15, 21 января 2019Наука и IT
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Пик лунного затмения ожидается в 07:12.
Над Землей взошла "кровавая" Луна / Скриншот
В понедельник, 21 января, в 4:34 началось "кровавое" лунное затмение, которое закончится в 08:51.
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Увидеть это явление можно в Южной и Северной Америке, Гренландии, Великобритании и Северной Европе. В Украине можно увидеть частичную фазу полного лунного затмения.
Это событие - редкая комбинация сразу трех астрономических явлений: полного лунного затмения, кровавой Луны и суперлуния.
Как сообщалось, лунное затмение 21 января повлияет на всех жителей Земли. Оно "закроет" коридор затмений, говорят астрологи.
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