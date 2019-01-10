Солнце превратится в кристаллическую сферу через 10 миллиардов лет - астрономы

Миллиарды белых карликов в нашей галактике практически целиком превратились в кристаллические сферы.

Звезды средних размеров, подобные Солнцу, завершают свою эволюцию в виде тусклых, плотных и погасших белых карликов. Плотность таких небесных тел в миллионы раз превышает плотность «обычной» звезды.

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Как сообщает Naked Science, об этом говорится в статье Пьер-Эммануэля Трембле (Pier-Emmanuel Tremblay) и его коллег из Уорикского университета, опубликованной в журнале Nature.

Ученые рассмотрели гипотезу, согласно которой при непрерывном понижении температуры после остановки термоядерных реакций в плотном ядре белых карликов может идти кристаллизация атомов углерода и кислорода. Процесс происходит с выделением энергии и способен подогревать старую звезду, замедляя ее старение.

Астрономы сообщили о наблюдениях за более чем 15 тысячами белых карликов, которые были замечены европейским космическим телескопом Gaia на расстояниях до 300 световых лет от Солнца.

Исходя из цвета и светимости звезд, авторы установили их температуры и возрасты, а затем сравнили их распределение с предсказаниями теоретических моделей. Исследование подтвердило избыток сравнительно молодых белых карликов – по оценкам астрономов, в некоторых старение звезды замедлилось на целых 2 млрд лет. Подпитывает их энергия кристаллизации.

Ядра белых карликов содержат, в основном, углерод, кислород и другие «металлы». Под действием огромного давления их атомы теряют внешние электроны и сжимаются в чрезвычайно плотную, положительно заряженную жидкость. Как только температура в ядре такой звезды снижается до определенного уровня (порядка 10 млн °С), жидкость начинает кристаллизоваться.

«Все белые карлики кристаллизуются на определенной стадии своей эволюции, – отмечает Трембле. – Это значит, что миллиарды белых карликов в нашей Галактике уже завершили этот процесс и практически целиком превратились в кристаллические сферы. Само Солнце станет кристаллическим белым карликом через 10 млрд лет».

Ранее ученые космического агентства NASA нашли "супер Землю", которая вдвое больше нашей планеты Земля. Исследователи подозревают, что там может существовать жизнь.