Гибкие смартфоны и самый совершенный телефон в мире: топ-5 гаджетов 2018 года

Лидером пятерки самых интересных гаджетов 2018 года стал Samsung Galaxy F. Это устройство в сложенном состоянии похоже на обычный смартфон, но в раскрытом виде превращается в планшет.

Гаджеты с гибкими экранами обещают полностью перевернуть наше представление о носимых устройствах.

Свое видение представила компания Samsung, причем видение достаточно четкое, вплоть до названия устройства и озвученной цены. Об этом говорится в журнале "Новое время".

И хотя рынок гибких гаджетов еще толком не зародился, конкуренцию Samsung уже рвутся составить ведущие китайские производители. Не исключено, что 2018-й займет в истории технологической индустрии такое же значимое место, как и 2007-й, когда был показан iPhone.

Лидером пятерки самых интересных гаджетов 2018 года стал Samsung Galaxy F. Осенью нынешнего года Samsung продемонстрировал действующий прототип смартфона, который поступит в широкую продажу уже через несколько месяцев под названием Galaxy F.

Это устройство в сложенном состоянии похоже на обычный смартфон, но в раскрытом виде превращается в планшет с диагональю экрана 7,2 дюйма. Теоретически это позволит тем, кто сегодня использует смартфон для коммуникаций на ходу и планшет для более серьезных задач, в будущем обходиться одним устройством.

Поначалу эта технология будет доступна только в премиальном сегменте. Так, по предварительным данным, стоимость Samsung Galaxy F стартует от $ 1.799.

На втором месте - Apple Watch Series 4. Часы умеют замерять электрокардиограмму пользователя и предупреждать о возможных проблемах с сердцем. К тому же часы умеют определять падение своего владельца и вызывать скорую помощь телефонным звонком. Функция ориентирована на одиноких пожилых людей, которые находятся в группе риска сердечного приступа. Это большой шаг на пути к созданию вполне обыденных гаджетов, способных в буквальном смысле спасать людям жизни.

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На третьем месте самый совершенный в мире смартфон на текущий момент - Huawei Mate 20 Pro. Эта модель вобрала в себя абсолютно все современные технологии, которые можно встретить в смартфонах конкурентов (в первую очередь, в Samsung Galaxy S и Apple iPhone).

Так, Mate 20 Pro стал первым смартфоном с процессором нового поколения (он содержит 6,9 млрд транзисторов и на 75% быстрее предшествующей модели). Также в модели впервые используется новый формат карт памяти nano, которые меньше, чем привычные microSD. Смартфон оснащен тройной камерой с оптикой легендарного бренда Leica и программным обеспечением, использующим зачатки искусственного интеллекта для анализа картинки и выбора оптимального режима съемки.

На 4 месте расположился игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Модель Black Shark — это не только мощная аппаратная начинка, но и ряд решений, адаптированных специально для фанатов мобильных игр. Например, в то время как обычно производители стремятся сделать рамки вокруг экрана как можно меньше, в Black Shark вверху и внизу корпуса сделаны уступы для лучшего хвата.

Топовое железо смартфона легко справляется с любыми современными играми на максимальных настройках. А жидкостная система охлаждения процессора не позволяет ему перегреваться. Уникальной фишкой Black Shark также является геймпад с двумя клавишами, который подключается по bluetooth и крепится к верхней части смартфона с помощью специального бампера. Он небольшой, легко помещается в кармане и крепится буквально одним движением.

Замыкает пятерку Google Home Hub. Это компактное устройство, напоминающее небольшой планшет на подставке. Но внутри — полнофункциональный голосовой помощник Google Assistant. Тот самый, которым многие привыкли пользоваться в смартфонах на Android.

Он услужливо откликается на голосовую команду “Hey, Google!” и взаимодействует со смартфонами на Android или iOS с помощью соответствующих приложений, которые нужно установить пользователю. Сценариев использования Goog le Home Hub может быть множество. Например, вы можете спросить у Google, какая сегодня будет погода, и слушать эту информацию, пока выбираете себе одежду в гардеробе. Также гаджет может выводить на экран слайдшоу из ваших снимков, которые хранятся в Google Photos за определенный период времени.

В случае с Google Home Hub отсутствие камеры позволяет размещать устройство в любой точке вашего жизненного пространства. А видеозвонки можно совершать и с помощью смартфона или ноутбука, рассудили в Google.

Подробнее читайте в новом выпуске журнала "Новое время".