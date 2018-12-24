Астронавт «Аполлона 8» назвал идею отправить людей на Марс «глупой»

По его словам, сегодня NASA неспособна даже на Луну пилотируемую миссию отправить, не говоря уже о соседней планете.

Бывший астронавт NASA Билл Андерс считает, что отправка людей на Марс – это «глупая» и даже «смешная» идея.

По его мнению, лучше уж развивать программы по отправки автоматизированных космических аппаратов на образец InSight Lander.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что Андерс был одним из первых людей, которые покинули орбиту Земли и облетели Луну на борту «Аполлона 8» в 1968 году.

«Какая необходимость в этом? Что толкает нас на Марс? Не думаю, что общественность в этом заинтересована», - сказал бывший астронавт.

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NASA усиливает свою программу освоения космоса и планирует отправить на Луну пилотируемую миссию уже к концу следующего десятилетия. Таким образом, вероятный запуск людей на естественный спутник произойдет в начале 2030 годов. Но Андрес считает, что американское космическое агентство уже не то, что во времена программы «Аполлон». Тогда в 60-70-х годах удалось шесть раз успешно доставить американских астронавтов на Луну и вернуть их на Землю.

«NASA не могут сегодня добраться до Луны. Агентство такое закостенелое. Оно превратилось в программу по трудоустройству. Много центров лишь пытаются остаться занятыми», - раскритиковал экс-астронавт.

По его словам, NASA сделало неправильный поворот в 1972 году, когда программа «Аполлон» была закрыта.

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«Я считаю, что программа Shuttle была серьезной ошибкой. Она фактически ничего и не достигла, кроме эффектного запуска. Но ожидания не были оправданы. Космическая станция существовала лишь потому, что у нас был Shuttle и наоборот. NASA неправильно вела себя с пилотируемым программой после последних запусков на Луну», - добавил Андерс.