В Китае разработали робота-паука для поиска людей под завалами (видео)

С помощью камеры робот сможет снимать видео под завалами после землетрясения или оползня.

В Китае инженеры разработали робота-паука, который сможет помогать спасателям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Робот умеет выполнять плавные движения всеми шестью лапами и подниматься по лестнице. Отмечается, что такие умения позволят ему помогать спасателям во время поисковых операций.

Робот имеет компактный размер - 20 х 20 см, а с помощью камеры может снимать видео, например, под завалами после землетрясения или оползня.

Как сообщал УНИАН, в Австралии разработали дроны, которые с неба будут следить за овцами.