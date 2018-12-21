В Китае разработали робота-паука для поиска людей под завалами (видео)
10:51, 21 декабря 2018Наука и IT
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С помощью камеры робот сможет снимать видео под завалами после землетрясения или оползня.
Скриншот
В Китае инженеры разработали робота-паука, который сможет помогать спасателям.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Робот умеет выполнять плавные движения всеми шестью лапами и подниматься по лестнице. Отмечается, что такие умения позволят ему помогать спасателям во время поисковых операций.
Робот имеет компактный размер - 20 х 20 см, а с помощью камеры может снимать видео, например, под завалами после землетрясения или оползня.
Как сообщал УНИАН, в Австралии разработали дроны, которые с неба будут следить за овцами.
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