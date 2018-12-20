Продырявленный "Союз" с экипажем МКС вернулся на Землю (фото)

Космонавт Прокопьев привез на Землю специальные изолирующие контейнеры. В них содержатся пробы микрометеоритной защиты корабля, взятые из "дыры" в "Союзе МС-09" во время выхода в космос.

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