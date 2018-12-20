Продырявленный "Союз" с экипажем МКС вернулся на Землю (фото)
Спускаемый аппарат пилотируемого "Союза МС-09" приземлился на территории Казахстана, завершив миссию на Международной космической станции.
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На Землю вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты Александр Герст из Европейского космического агентства и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA).
Прокопьев привез на Землю специальные изолирующие контейнеры. В них содержатся пробы микрометеоритной защиты корабля, взятые из "дыры" в "Союзе МС-09" во время выхода в космос.
Утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили в ночь на 30 августа 2018 года. На пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-09" начало падать давление, а в бортовом отсеке корабля была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм.