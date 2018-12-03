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Корабль «Союз» успешно пристыковался к МКС

23:28, 03 декабря 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

На «Союзе» к МКС прибыли Олег Кононенко из Роскосмоса, Энн Макклейн из НАСА и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства, сообщает "Радио свобода".

3 декабря корабль вылетел с космодрома «Байконур» в Казахстане.

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11 октября космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку. На борту корабля были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Гейг. Они приземлили пилотируемый блок на парашютах в ручном режиме.

Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии ракеты «Союз» стала некорректная работа датчика, сигнализирующего о отделении первой и второй ступеней носителя.

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Теги: #МКС#союз