Корабль «Союз» успешно пристыковался к МКС
23:28, 03 декабря 2018Наука и IT
138 0
Корабль вылетел с космодрома «Байконур» в Казахстане.
Иллюстрация / REUTERS
Космический корабль «Союз МС-11» пристыковался к Международной космической станции.
На «Союзе» к МКС прибыли Олег Кононенко из Роскосмоса, Энн Макклейн из НАСА и Дэвид Сен-Жак из Канадского космического агентства, сообщает "Радио свобода".
3 декабря корабль вылетел с космодрома «Байконур» в Казахстане.
Читайте такжеРакета "Союз" вышла на орбиту впервые после аварии
11 октября космический корабль «Союз МС-10» совершил аварийную посадку. На борту корабля были космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Гейг. Они приземлили пилотируемый блок на парашютах в ручном режиме.
Впоследствии в «Роскосмосе» заявили, что причиной аварии ракеты «Союз» стала некорректная работа датчика, сигнализирующего о отделении первой и второй ступеней носителя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter