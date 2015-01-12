Китайский контрабандист пытался пересечь границу, обклеив себя почти сотней iPhone

Китайские пограничники задержали жителя Гонконга, который пытался ввезти в страну 94 iPhone, примотавши их к себе изолентой.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на Sina.com, сотрудники таможни района Футянь в городе Шэньчжэнь изъяли у молодого человека крупную партию контрабандных мобильных телефонов компании Apple, которую тот хотел незаконно переправить на себе в КНР.

Декларировать смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus задержанный не собирался. Все устройства были упакованы в полиэтиленовые пакеты и спрятаны под одеждой с помощью клейкой ленты.

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Именно такой способ перевозки гаджетов и выдал контрабандиста. По словам пограничников, внимание к мужчине привлекла необычная походка, которую власти описали как "зажатую".

Решив просмотреть его личные вещи и не найдя ничего подозрительного, таможенники попросили молодого человека пройти через рамку металлоискателя, после чего и выяснилось, что при себе у него был дополнительный груз.