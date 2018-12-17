Ученые подсчитали масштабы дезинформационной кампании РФ во время выборов Трампа

российские агенты целились практически на все основные социальные медиа-платформы

В докладе, подготовленном для Комитета по разведке Сената США и полученном Washington Post, определили масштабы дезинформационной кампании России во время цикла выборов 2016 года в поддержку кандидатуры Дональда Трампа в Белом доме.

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В отчете Оксфордского университета по вычислительной пропаганде и компании по анализу сетей Graphika указано, что российские агенты целились практически на все основные социальные медиа-платформы, включая Facebook, Twitter и YouTube, чтобы как повлиять на онлайн-дискурс в поддержку кандидатуры Трампа, так и «вводить в заблуждение, отвлекать и в конечном итоге отговаривать членов основных оппозиционных групп Трампа от голосования».

Отчет планируют полностью опубликовать на этой неделе.

Использованные исследователями наборы данных предоставили Facebook, Twitter и Google, они охватывали несколько лет до середины 2017 года, когда социальные сети взломали известные российские аккаунты. В отчете, в котором также проанализированы отдельно предоставленные членам Комитета по разведке палаты представителей данные, нет информации о более свежих политических моментах, например о выборах в ноябре 2018 года.