Ученые впервые засняли лазерный луч в полете (видео)

Об эксперименте сообщает Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Хотя лучи лазера можно часто увидеть в научно-фантастических фильмах, в реальной жизни наблюдать такое явление гораздо сложнее. Кванты света перемещаются в пучке, в одном направлении, и увидеть их можно только при попадании лазера в объект, отражающий часть его света. Некоторые фотоны отскакивают от молекул воздуха, но разглядеть их невооруженным глазом невозможно.

Чтобы поймать эти немногочисленные фотоны и снять движение лазерного луча в воздухе, Женевьев Гарепи из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге и ее коллеги построили сверхчувствительную камеру. Устройство состоит из решетки детекторов единичных фотонов, фиксирующих попадание частицы с высокой точностью (что эквивалентно скорости съемки 20 миллиардов кадров в секунду).

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Ученые настроили камеру так, чтобы снять сбоку луч зеленого лазера, бьющий по нескольким зеркалам. Выпустив два миллиона импульсов за десять минут и убрав фоновые помехи, они смогли уловить количество фотонов, достаточное для фиксации движения луча. Затем данные о траектории наложили на фоновый снимок, сделанный обычной камерой, и раскрасили их в зеленый цвет.