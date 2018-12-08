NASA опубликовала запись шума марсианского ветра (видео)

Ученым пришлось обработать запись, чтобы он был доступен для проигрывания на обычных устройствах.

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) впервые опубликовали запись шума марсианского ветра.

1 декабря сейсмограф автоматической межпланетной станции НАСА InSight зафиксировал колебания, причиной которых был марсианский ветер. Его скорость составляла от 16 до 24 километров в час. Об этом пишет "Радио свобода".

Звук напоминает аналогичный процесс на Земле. Ученым пришлось обработать запись, чтобы он был доступен для проигрывания на обычных устройствах, ведь звук, полученный с космического аппарата, был низкочастотным. В НАСА его частоту увеличили на две октавы.

Американский зонд InSight 26 ноября совершил посадку на Марс.

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Запущенный в мае зонд предназначен для изучения глубинных слоев почвы и сейсмической активности на Марсе.

Миссия Mars InSight будет изучать внутренние объекты планеты через проведение сейсмических исследований, использование геодезических методов и теплопередачи, сообщало НАСА.

Рабочий ресурс аппарата рассчитан минимум на два года. Стоимость миссии – миллиард долларов.