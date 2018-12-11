Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2018 году

Самым популярным запросом этого года в Украине стал "ЧМ 2018".

Компания Google назвала самые популярные вопросы, которые задавали украинцы поисковику в 2018 году.

Все запросы разделены на категории такие как фильмы, сериалы, телепрограммы, персоны и прочее.

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Среди всех запросов вне категорий больше всего украинцы искали:

• ЧМ 2018

• "Мажор" 3 сезон

• Евровидение 2018

• Школа 2 сезон

• "Полицейский с Рублевки" 3 сезон

• Кемерово

• Фильмы 2018

• Марина Поплавская

• Холостяк 8

• Олимпиада 2018

Персонами, которых больше всего "гуглили" украинцы, стали:

• Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая трагически погибла в результате автокатастрофы 20 октября;

• Егор Крид, который в этом году стал главным холостяком России, приняв участие в одноименном шоу;

• Иосиф Кобзон, который умер из-за тяжелой болезни.

• Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";

• молодой американский рэпер Xxxtentacion, который погиб летом в результате вооруженного нападения во Флориде;

• выдающийся физик Стивен Хокинг, который умер в марте в возрасте 76 лет;

• новоиспеченная герцогиня Меган Маркл, которая в этом году стала частью Британской монаршей семьи и уже готовится принести пополнение;

• Александр Усик, который этой осенью подтвердил свой титул абсолютного чемпиона мира;

• экс-главарь боевиков Александр Захарченко, который умер в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке;

• нардеп Надежда Савченко, которая стала фигуранткой дела о государственной измене.

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Фильм года по версии пользователей Google:

• Веном

• Монстры на каникулах 3

• 50 оттенков свободы

• Мстители: Война бесконечности

• Дэдпул 2

• Джуманджи. Зов джунглей

• Тихоокеанский рубеж 2

• Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

• Красотка на всю голову

• Шалене весілля

Среди сериалов украинцы больше всего искали:

• Мажор 3 сезон

• Школа 2 сезон

• Полицейский с Рублевки 3 сезон

• Домашний арест

• Ивановы Ивановы 3 сезон

• Молодежка 5 сезон

• Гранд Лион

• Ольга 3 сезон

• Ривердейл

• Две матери

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Самыми популярными телешоу стали:

• Евровидение 2018

• Холостяк 8

• Голос страны 2018

• Танцы со звездами 2018

• Замуж за Бузову

• Лига смеха 2018

• Оскар 2018

• МастерШеф 8

• Невеста для папы

• Женитьба вслепую 2018

В 2018 году больше всего украинцы интересовались, что такое:

• Биткоин

• Корь

• Томос

• Реинтеграция

• NFC

• Криптовалюта

• Эщкере

• Чсв

• Дифтерия

• Томбой

А также задавались вопросом, почему:

• задерживают пенсию

• мясо коровы называют говядиной

• нет связи МТС

• в Одессе желтый снег

• вянут перцы в теплице

• задерживают детское пособие

• отекают ноги

• мундиаль так называется

• Украина голосует на Евровидении

• Пасха в разные дни.