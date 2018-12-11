Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2018 году
Компания Google назвала самые популярные вопросы, которые задавали украинцы поисковику в 2018 году.
Все запросы разделены на категории такие как фильмы, сериалы, телепрограммы, персоны и прочее.
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Среди всех запросов вне категорий больше всего украинцы искали:
• ЧМ 2018
• "Мажор" 3 сезон
• Евровидение 2018
• Школа 2 сезон
• "Полицейский с Рублевки" 3 сезон
• Кемерово
• Фильмы 2018
• Марина Поплавская
• Холостяк 8
• Олимпиада 2018
Персонами, которых больше всего "гуглили" украинцы, стали:
• Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая трагически погибла в результате автокатастрофы 20 октября;
• Егор Крид, который в этом году стал главным холостяком России, приняв участие в одноименном шоу;
• Иосиф Кобзон, который умер из-за тяжелой болезни.
• Борис Апрель/Зианджа, которая в этом году стала первым участником-трансгендером шоу "Голос";
• молодой американский рэпер Xxxtentacion, который погиб летом в результате вооруженного нападения во Флориде;
• выдающийся физик Стивен Хокинг, который умер в марте в возрасте 76 лет;
• новоиспеченная герцогиня Меган Маркл, которая в этом году стала частью Британской монаршей семьи и уже готовится принести пополнение;
• Александр Усик, который этой осенью подтвердил свой титул абсолютного чемпиона мира;
• экс-главарь боевиков Александр Захарченко, который умер в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке;
• нардеп Надежда Савченко, которая стала фигуранткой дела о государственной измене.
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Фильм года по версии пользователей Google:
• Веном
• Монстры на каникулах 3
• 50 оттенков свободы
• Мстители: Война бесконечности
• Дэдпул 2
• Джуманджи. Зов джунглей
• Тихоокеанский рубеж 2
• Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
• Красотка на всю голову
• Шалене весілля
Среди сериалов украинцы больше всего искали:
• Мажор 3 сезон
• Школа 2 сезон
• Полицейский с Рублевки 3 сезон
• Домашний арест
• Ивановы Ивановы 3 сезон
• Молодежка 5 сезон
• Гранд Лион
• Ольга 3 сезон
• Ривердейл
• Две матери
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Самыми популярными телешоу стали:
• Евровидение 2018
• Холостяк 8
• Голос страны 2018
• Танцы со звездами 2018
• Замуж за Бузову
• Лига смеха 2018
• Оскар 2018
• МастерШеф 8
• Невеста для папы
• Женитьба вслепую 2018
В 2018 году больше всего украинцы интересовались, что такое:
• Биткоин
• Корь
• Томос
• Реинтеграция
• NFC
• Криптовалюта
• Эщкере
• Чсв
• Дифтерия
• Томбой
А также задавались вопросом, почему:
• задерживают пенсию
• мясо коровы называют говядиной
• нет связи МТС
• в Одессе желтый снег
• вянут перцы в теплице
• задерживают детское пособие
• отекают ноги
• мундиаль так называется
• Украина голосует на Евровидении
• Пасха в разные дни.