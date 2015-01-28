Бывший глава Opera представил новый браузер

Об этом сообщает техноблог The Next Web, передает Lenta.ru. Vivaldi построен на движке Chromium от Google. Отличительными функциями нового браузера стала продвинутая работа с вкладками, унаследованная еще из Opera. Так, несколько вкладок с сайтами по одной теме могут быть сгруппированы в одну для удобства, передвигать вкладки можно в любое пространство браузера. Другая заметная опция - возможность делать заметки и скриншоты, не выходя из программы.

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Дизайн браузера минималистичен. Примечательной особенностью является функция изменения интерфейса под основной цвет открытого сайта.

Как отмечает The Next Web, новый продукт, скорее, нацелен на более опытных пользователей. "Мы ощущаем, что люди нуждаются в более продвинутом браузере, и люди хотят получить нечто большее от этого продукта", - сказали в компании.

Предварительная версия браузера уже доступна для пользователей Windows, Mac и Linux. Так называемая Technical Preview представляет собой не конечный продукт, а предназначена для публичного тестирования. В ближайшие месяцы компания планирует добавить поддержку электронной почты и возможность устанавливать расширения.