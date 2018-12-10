Запрещенные российские соцсети вошли в ТОП-10 самых посещаемых в Украине сайтов

"ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники" остаются в первой десятке самых посещаемых украинцами сайтов.

Запрещенные к посещению в Украине сайты "ВКонтакте", "Яндекс" и "Одноклассники" по итогам ноября 2018 года продолжают входить в первую десятку самых посещаемых в нашей стране.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-аудитории, которое провела Интернет Ассоциация Украины.

Так, на первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и "ВКонтакте".

Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 86%. Для "ВКонтакте" эти показатели составили 14% и 32% соответственно.

Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", "Одноклассники" и "Синоптик". При этом, социальная сеть "Одноклассники" стала выше в рейтинге на одну позицию со среднедневной долей аудитории за месяц 10% и месячным охватом аудитории – 18%.

Как сообщал УНИАН, в августе заблокированная в Украине российская социальная сеть "ВКонтакте" оказалась на четвертом месте по посещаемости украинцами, а в сентябре и октябре - на пятом.