Заглянули в "ад": один из самых активных вулканов показали с высоты птичьего полета (видео)

Огненная гора Сабанкая находится на юге Перу.

Ученые из Перу запустили дрон прямо над жерлом одного из самых активных вулканов страны.

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Как говорится в сюжете ТСН, устройство способно не только записывать видео, но и анализировать, какие именно газы и частицы выбрасывает гора. При помощи таких данных ученые надеются больше понять о том, как и почему происходят извержения вулканов.

Огненная гора Сабанкая находится на юге Перу. Ее высота составляет почти 6 тысяч метров. В поселках вблизи склонов вулкана проживает почти 8 тысяч человек. Все они находятся под угрозой, ведь активность вулкана продолжается месяцами.