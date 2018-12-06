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Заглянули в "ад": один из самых активных вулканов показали с высоты птичьего полета (видео)

11:21, 06 декабря 2018
Наука и IT
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В поселках вблизи склонов вулкана проживает почти 8 тысяч человек / скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, устройство способно не только записывать видео, но и анализировать, какие именно газы и частицы выбрасывает гора. При помощи таких данных ученые надеются больше понять о том, как и почему происходят извержения вулканов.

Огненная гора Сабанкая находится на юге Перу. Ее высота составляет почти 6 тысяч метров. В поселках вблизи склонов вулкана проживает почти 8 тысяч человек. Все они находятся под угрозой, ведь активность вулкана продолжается месяцами.

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Теги: #вулкан#Перу