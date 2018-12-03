С космодрома Байконур запустили корабль "Союз" с экипажем МКС (фоторепортаж)
14:18, 03 декабря 2018Наука и IT
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Пуск состоялся 3 декабря в 13:31 по киевскому времени.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.
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Пуск состоялся 3 декабря в 13:31 по киевскому времени.
На борту "Союза" на орбиту поднимутся россиянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США). Они должны провести на Международной космической станции 194 дня.
Так, к МКС стартовал первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" космический корабль "Союз МС-11".
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