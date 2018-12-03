С космодрома Байконур запустили корабль "Союз" с экипажем МКС (фоторепортаж)

Пуск состоялся 3 декабря в 13:31 по киевскому времени.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" и новым экипажем МКС стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

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Пуск состоялся 3 декабря в 13:31 по киевскому времени.

На борту "Союза" на орбиту поднимутся россиянин Олег Кононенко, Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США). Они должны провести на Международной космической станции 194 дня.

Так, к МКС стартовал первый после аварии ракеты "Союз-ФГ" космический корабль "Союз МС-11".