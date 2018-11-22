На Харьковщине археологи нашли подземный город (видео)

Это подземелье было вырыто три с половиной века назад, говорят исследователи.

Подземный ход посреди одной из центральных улиц обнаружили на Харьковщине. К местным краеведам обратились горожане, которые обнаружили яму в асфальте. Историки начали раскопки и обнаружили подземелье, которое датируют XVII веком.

На что наткнулись поисковики – рассказал 5 канал.

Обломки посуды и почти целый кувшин найдены в центре Змиева в подземном ходе, который обнаружили работники городского отдела образования.

"Обратились к нам по поводу того, что есть провал, в который куда-то идет вода, и при засыпке земли она тоже куда-то исчезает. И мы со Змиевским краеведческим музеем решили сделать шурф", – говорит начальник отдела культуры Змиевской райгосадминистрации Олег Бидулин.

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Это подземелье было вырыто три с половиной века назад. Пока что археологи имеют доступ на глубину три метра и могут обследовать семиметровое пространство.

Стены хода глиняные, не укреплены ни кирпичом, ни деревом. Поэтому производить здесь раскопки опасно. Поэтому исследователи решили зайти через центральный ход. Где он расположен, руководитель археологических работ Михаил Саяный демонстрирует с помощью рамки, которой ищут полости.

Под центром Змиева расположен настоящий подземный город с разветвленными ходами и комнатами, говорит исследователь. Связывает их с двумя крепостями, которые существовали в XI и XVII веках на территории современного города. По историческим данным, они использовались как убежища во время набегов. Местные про эти ходы знали.

"В детстве пробовали туда ходить, один в сторону кручи туда, другой в сторону универмага. Где-то метров 30-40 прошли так. Сначала они были каменные, потом деревянные, из дерева были сделаны срубы", – вспоминает житель Змиева Александр Виргун.

Обнаружены полости в советское время исследовать не позволяли. Чаще всего их просто заливали бетоном. Сейчас же в городе мечтают сделать из них туристическую достопримечательность. А пока что проходы законсервируют, до начала нового археологического сезона весной.