Apple запретила продажу своей продукции в Крыму

Apple разослала своим партнерам письмо о прекращении работы в Крыму с 1 февраля в связи с новыми санкциями США в отношении полуострова, передает ZN.UA. С этого момента партнерам Apple запрещается продавать продукцию компании в Крыму и предоставлять услуги, касающиеся ее техники.

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Соответствующее уведомление опубликовал в "Твиттер" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Подлинность письма Apple подтвердил представитель одного из российских ретейлеров. В самой компании информацию не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, 18 января Apple прекратила сотрудничество со своими разработчиками программного обеспечения в Крыму. Заблокировала доступ к порталу для программистов developer.apple.com и потребовала прекратить использовать собственное программное обеспечение и уничтожить все материалы, которые использовались в работе.