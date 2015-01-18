СМИ: Apple заблокировала разработчиков из Крыма

Об этом сообщает один из пользователей на сайте Habrahabr.

"В связи с санкциями, направленными США против жителей Крыма, все иностранные компании должны прекратить свою деятельность на полуострове. Буквально вчера Steam перестал продавать игры жителям Республики, а сегодня все крымские разработчики, которые пользовались developer.apple.com, заблокированы на этом сайте", - написал он.

Читайте такжеНа Apple подали в суд, обвинив в сокрытии данных об объеме памяти устройств Также он привел письмо компании, в котором сообщалось о блокировке акаунта и запрете на использование ПО, разработанного с помощью и нструментов Apple.