На маске мумии нашли фрагмент Евангелия, написанный в І веке нашей эры
Древнейший известный науке фрагмент Евангелия, написанный еще в I веке нашей эры, нашли на маске мумии.
Об этом со ссылкой на канадского библеиста Крэйга Эванса (Craig Evans) сообщает Lenta.ru по информации Live Science.
Ученые нашли фрагмент Евангелия от Марка на листе папируса, который был утилизирован в погребальной маске. Хотя погребальные маски египетских фараонов изготавливались из золота, простолюдины довольствовались изделиями из папируса (или льна), клея и краски.
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Текст был написан ранее 90-го года.
В последние годы исследователи научились растворять клей на таких масках, не повреждая чернила на папирусе, и таким образом расшифровывать текст. Датировали Евангелие благодаря другим документам из той же маски — деловым и личным письмам, а также с помощью радиоуглеродного метода и анализа типов письма.
До выхода в свет книги с расшифрованными папирусами из масок ученые могут представить широкой публике лишь минимум информации — из-за различных соглашений с владельцами артефактов, музеями и университетами. Даже о фрагменте первого века они рассказали по той причине, что в 2012 году о нем уже произошла утечка информации в интернет. Содержание текста пока не разглашается. Выход книги был перенесен с 2014-го на 2015 год.
Пока старейшие копии евангельских текстов датируются II - III веками.
Все книги под названием «Евангелие» написаны спустя годы после завершения земной жизни Иисуса Христа. Четыре евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) вошли в состав канонических книг Нового Завета, утвержденного на первых Вселенских соборах.