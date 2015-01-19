СМИ: Apple планирует выпустить iPad с 13-дюймовым экраном и стилусом

Компания Apple выпустит модель iPad с экраном 12,9 дюйма со стилусом во втором квартале 2015 года. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, известный точностью своих прогнозов, передает ТСН.ua.

Согласно данным, полученным Куо из патентов Apple и собственных источников, в 2015 году компания действительно запустит в продажу продвинутую версию iPad с увеличенным экраном, разработанную преимущественно для создания контента, а не для его потребления.

По словам Куо, для этой модели корпорация Тима Кука откажется от убеждений Стива Джобса о том, что лучший стилус - это человеческий палец.

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"Учитывая, что он более точный, чем палец, стилус во многих случаях может быть удобнее, чем комбинация клавиатуры и мыши. Поэтому мы уверены, что стилус Apple улучшит пользовательский опыт на iPad с экраном 12,9 дюйма", - говорит аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо.

Аналитик считает, что Apple будет выпускать стилусы ограниченными тиражами и продавать отдельно от iPad Pro: в случае успеха инициативы в следующих моделях планшета их могут начать включать в комплект.

Основываясь на патенты Apple, Куо предположил, что Apple выпустит две версии стилуса: сначала базовый с возможностью рисовать, касаясь дисплея планшета, а затем в 2016 году или позже - более продвинутый.

Вторая вариация стилуса получит гироскоп и акселерометр, она сможет рисовать на любых поверхностях, а также создавать 3D-объекты в пространстве.

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Аналитик считает, что ориентированный на профессионалов iPad Pro поможет компании снизить негативный эффект от общей стагнации рынка планшетов, а также позволит разработчикам создавать новые категории программ для обучения и творчества.