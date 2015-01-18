На Apple подали в суд, обвинив в сокрытии данных об объеме памяти устройств

По словам истцов, системные обновления для устройств требуют такого количество памяти, что у пользователей не хватает места для хранения личных данных.

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Жители Калифорнии, подавшие в суд, утверждают, что последние обновления занимают на гаджетах Apple до 23% всей памяти, из-за чего для хранения собственных данных пользователи вынуждены обращаться к платному сервису ICloud, сообщает РИА Новости.

Американцы требуют от компании компенсации в размере нескольких миллионов долларов, которая должна быть выплачена всем, кому пришлось воспользоваться ICloud.

Как сообщает CBS, Apple пока не прокомментировала данную ситуацию.