На Apple подали в суд, обвинив в сокрытии данных об объеме памяти устройств
03:30, 18 января 2015Наука и IT
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Несколько пользователей продукции Apple подали в суд на компанию за то, что операционная система iOS 8 занимает в iPad и iPhone слишком много места.
Пользователи жалуются на нехватку места
По словам истцов, системные обновления для устройств требуют такого количество памяти, что у пользователей не хватает места для хранения личных данных.
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Жители Калифорнии, подавшие в суд, утверждают, что последние обновления занимают на гаджетах Apple до 23% всей памяти, из-за чего для хранения собственных данных пользователи вынуждены обращаться к платному сервису ICloud, сообщает РИА Новости.
Американцы требуют от компании компенсации в размере нескольких миллионов долларов, которая должна быть выплачена всем, кому пришлось воспользоваться ICloud.
Как сообщает CBS, Apple пока не прокомментировала данную ситуацию.
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