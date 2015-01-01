Apple впервые зафиксирует падение продаж iPad по итогам 2014 года

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитическую компанию ABI Research передает Lenta.ru.

Читайте такжеApple отказалась от карт Google

По данным экспертов, в 2014 году Apple удалось реализовать около 68 млн iPad. Для сравнения, продажи в 2013 году составили 74,2 млн устройств. Таким образом, аналитики прогнозируют снижение продаж на 8%.

Официальные данные за 2014 год будут обнародованы в конце января, когда Apple объявит финансовые результаты за IV квартал. Однако все предыдущие 3 квартала 2014 года продажи iPad у компании действительно снижались -Apple реализовала за 9 месяцев около 42 млн iPad, а за аналогичный период 2013 года - примерно 48,2 млн.

«Около 35% годовых продаж iPad у Apple приходилось на последний квартал года. Если только Apple не продала более 32 млн iPad за IV квартал, продажи по итогам года снизятся впервые с тех пор, как iPad вышел на рынок», - считает аналитик из ABI Джефф Орр.

Первая модель iPad была выпущена в 2010 году. На долю планшетов в последнем отчетном квартале пришлось 12% выручки компании.